Die ehemalige Chemnitzer Trainerin Gabriele Frehse und der Deutsche Turnerbund (DTB) haben ihre Streitigkeiten beigelegt. Es habe in Chemnitz mit Generalsekretär Kalle Zinnkann und Sportdirektor Thomas Gutekunst ein sehr offenes Gespräch gegeben, sagte Frehse, die seit Juli Frauennationaltrainerin in Österreich ist, am Rande der Weltmeisterschaften in Antwerpen (30.9.–8.10.2023). »Wir haben...