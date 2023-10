Eine Silvesternacht. Es knallt. Der Himmel flackert grün auf, blau, rot. Dazwischen 29 Einschläge. Jeder in die Stirn eines Opfers. Rot an Glasscheiben, Rot, das sich ausbreitet auf der Fläche einer Schlittschuhbahn, Rot an weißen Wohnzimmerwänden. Als die Cops den Ursprung der Schüsse ausgemacht haben, ein Apartment im 17. Stock eines Wohngebäudes, geht die Bude hoch. Vom Täter keine Spur.

Der argentinische Filmemacher Damián Szifron liefert diesen extrem coolen Au...