Die ohnehin seit langem angespannte Lage im Kosovo hat sich zuletzt weiter zugespitzt. Am Dienstag war es an Rumänien, eine Erhöhung seines dortigen Truppenkontingents im Rahmen der NATO-Truppe Kfor anzukündigen. Die Rede ist von einer Verstärkung auf »Kompanieniveau«, wie der rumänische Botschafter bei der Kriegsallianz am Dienstag auf der Plattform X bekanntgab. Zuvor hatte Großbritannien Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass es zusätzliche 600 Soldaten in das G...