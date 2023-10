Die Moldau – Der goldene Fluss

Hätte Bedřich Smetana seinen sinfonischen Zyklus »Die Moldau« 150 Jahre später komponiert, er hätte die vielen Stauseen mitvertonen müssen. Rund 100 Kilometer des »Böhmischen Meeres« sind so eingehegt und lassen trotzdem das Leben an den Ufern zu: Beutelmeise und Ziesel leben an der Moldau, in den Mooren am Oberlauf sogar Elche. D 2020.

Arte, 16.55 Uhr

Alle hassen Chris

Chris hasst James

Scheiß auf Altruismus: Chris soll den unbezahlte...