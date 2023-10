Es kam mal wieder die miese Zeit über uns Genossenschaftsbauern der Gemüseproduktion, mit Regen, hässlicher Kälte, Matsch und strammer Arbeit. Das Herbstgemüse musste von den Feldern. Was jetzt noch auf den Feldern stand, sollte später verarbeitet in den Betriebsküchen, HO-Gaststätten und Schulspeisungen als Sättigungsbeilage dienen. Weißkraut, Rotkohl und Wirsing wollten mit großer Technik geerntet und in riesigen Scheunen zwischengelagert werden.

Noch einmal dacht...