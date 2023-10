Luger, Schönemann, Schneeberger

Vor fünf Jahren ist er kurz vor seinem 75. Geburtstag nach fast 33 Jahren den Serientod gestorben: Als Hans Beimer lebte Joachim H. (Hermann) Luger seit Folge eins 1985 in der »Lindenstraße«. Bei seinem Ausstieg ahnte er wohl nicht, dass die Serie nur noch anderthalb Jahre überleben sollte.

Luger wurde zwar am 2. Oktober vor 80 Jahren im Altenburger Land geboren, aber kein echter Thüringer. Er wuchs in Berlin auf, ging in Stuttgart zur Schauspielschule und lebt scho...