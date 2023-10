Ein defekter PC-Drucker nervt. Eiliger Anruf bei der Servicehotline – eine deutsche Nummer. Eine bemüht klingende Stimme antwortet und hilft bei der Problemlösung. Was die meisten nicht wissen: Der Service-Mitarbeiter sitzt gar nicht in Deutschland, sondern in der Republik Irland. So etwa bei der Firma Hewlett-Packard (HP), deren Callcenter für Geschäftskunden aus dem deutschsprachigen Raum bis 2017 in Leixlip lag. Heute ist der kleine Ort nahe Dublin Sitz von Intel...