Einen Tag nach dem Bombenanschlag vom Sonntag morgen in Ankara hat es bei Razzien in mehreren Provinzen der Türkei zahlreiche Festnahmen gegeben. Am Montag hatte das türkische Innenministerium mitgeteilt, dass mindestens 20 Menschen in Gewahrsam genommen sowie Waffen und Munition beschlagnahmt worden seien. Am Dienstag berichtete Medya News bereits von mehr als 90 landesweit Festgenommenen. Darunter Vorstandsmitglieder der linken und vom türkischen Staat mit einem V...