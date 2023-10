Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: In die finanzpolitische Blockade einer Gedenkstätte zu Ehren Hunderttausender sowjetischer Kriegsgefangener der Nazis hat sich die Bundesregierung eingeschaltet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) wolle das Aus für die Gedenkstätte Stalag 326 in Ostwestfalen verhindern, wie sie am Sonntag mitteilte. Sie kritisierte das Nein des Gütersloher Kreistages zur weiteren Finanzierung und kündigte an, mit de...