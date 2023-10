Hunderttausende Anhänger der polnischen Oppositionsparteien haben am Sonntag in Warschau gegen die Regierungspartei PiS demonstriert. Die genaue Anzahl der Teilnehmer war bis zum frühen Nachmittag nicht abschließend zu schätzen. Reporter berichteten, dass die ersten Teilnehmer bereits am Zielort der Demonstration eintrafen, während andere noch am Ausgangspunkt darauf warteten, losgehen zu können. Von der Bühne war gegen Ende der Veranstaltung von mehr als einer Mill...