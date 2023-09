Die lange vom Erfolg verwöhnte deutsche Autobranche kriselt anhaltend. Jetzt kündigte der Stellantis-Konzern weitere Einschnitte bei der Tochtergesellschaft Opel an. Demnächst soll am Stammsitz des Traditionsautoherstellers im hessischen Rüsselsheim die rechnergestützte Fahrzeugkonstruktion eingestellt werden. Darüber berichtete am Freitag das Handelsblatt mit Bezug auf ein Rundschreiben des Betriebsrates vom 25. September. Zu Stellantis gehören neben Opel auch Mark...