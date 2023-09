In Österreichs westlichstem Bundesland könnten bald keine Schwangerschaftsabbrüche mehr möglich sein. In Vorarlberg wird der einzige Arzt, der diese noch durchführt, Benedikt Hostenkamp, mit Ende des Jahres in Pension gehen. Eine Nachfolgelösung gibt es nicht. Anders als in anderen Bundesländern ist es in Vorarlberg nicht möglich, einen Schwangerschaftsabbruch in einem Krankenhaus durchzuführen. Die christliche fundamentalistische Rechte nutzt die Lage und hat eine ...