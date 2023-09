Personalmangel gefährdet die Zukunft der Pflege von Alten und Kranken. Das ist das zentrale Thema des Deutschen Pflegetages, der an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin stattfindet. Der Veranstalter, der Deutsche Pflegerat, hatte Bundesgesundheitsminister die Schirmherrschaft für die diesjährige Konferenz übertragen. Doch viel mehr als Lippenbekenntnisse zu Verbesserungen für diese Berufsgruppe hatte Karl Lauterbach (SPD) in seinem Redebeitrag nicht zu bieten.

