Wer unkritisch wiedergibt, was täglich in bürgerlichen Medien zu hören und lesen ist, dem gebührt das Lob eben dieser. Von einem »langen, schweren Ringen« war in der Tageszeitung (Taz) vergangenen Freitag die Rede. Den Gewerkschaftern auf dem Verdi-Bundeskongress sei es gelungen, die »schwierige Debatte« über den richtigen Weg zu einem Ende des Ukraine-Krieges »weitgehend in gegenseitigem Respekt und ohne bösartige Unterstellungen« zu führen. Aber letztlich, so der ...