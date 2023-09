Nach der Aufkündigung der Kollaboration mit dem US-Rapper Kanye West setzt der neue Adidas-CEO Bjørn Gulden wieder verstärkt auf die Strahlkraft von Spitzenathleten – eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Markenkern. Der Weltrekord der Äthiopierin Tigist Assefa beim Berlin-Marathon am Sonntag in den ultraleichten neuen Adidas-Laufschuhen »Adizero Adios Pro Evo 1« begünstigt diese Strategie. Gulden nutzte ein Treffen mit Assefa in der Konzernzentrale am Dienstag,...