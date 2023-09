Erstmals seit drei Jahrzehnten ist am Dienstag eine offizielle Delegation des saudischen Königshauses zum Staatsbesuch in den besetzten Palästinensergebieten eingetroffen. In Ramallah, dem Amtssitz des seit 2009 illegitimen »Präsidenten« Mahmud Abbas, traf sich der saudische Diplomat Najef Al-Sudairi zu Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der Palästinensischen Nationalbehörde. Al-Sudairi ist saudischer Botschafter im Nachbarland Jordanien und seit Mitte August au...