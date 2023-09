Die Einsätze von UN-»Blauhelmtruppen« auf dem afrikanischen Kontinent sind während der diesjährigen Generaldebatte der Vereinten Nationen härter denn je kritisiert worden. Minusma, die rund 15.000 Personen starke UN-Truppe in Mali, an der die Bundeswehr mit mehr als tausend Soldaten beteiligt ist, muss pünktlich zum Jahresende abgezogen sein: Das bestätigte der malische Außenminister Abdoulaye Diop. Im nächsten Schritt geht es nun Monusco an den Kragen, der UN-Trupp...