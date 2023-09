Tips für die Tombola

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentiniens Hauptstadt fand am Sonntag der 38. Internationale Buenos-Aires-Marathon statt. Zum zweiten Mal in Folge wurde die 42,195 Kilometer lange Strecke von den kenianischen Athleten dominiert. Cornelius Kibet Kiplagat war der erste Läufer, der die Ziellinie an der Kreuzung von Avenida Figueroa Alcorta und Dorrego mit einer Zeit von 2:08:29 überschritt. Eine sehr gute Zeit, aber zu langsam, um den Rennstreckenrekord seines h...