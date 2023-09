Gemäß der faschistischen »Strategie der Spannung« wollten sie in der BRD einen rechten Umsturz herbeiführen: Seit zweieinhalb Jahren stehen die mutmaßlichen Mitglieder der »Gruppe S.« in Stuttgart bereits vor Gericht. Am Dienstag hat die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten. Demnach sieht die Behörde in den Angeklagten keine »Wirrköpfe«, sondern g...