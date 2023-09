Die gelbe Gefahr

Der Kracher der dritten Liga war zum Abschluss des siebten Spieltages am Sonntag abend das Spitzenspiel zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Hier standen sich nicht nur der erste und zweite der Tabelle gegenüber, sondern die sächsischen Erzrivalen. Das Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden war bis auf den letzten Platz ausverkauft, die Stimmung brodelte, die Choreos in beiden Fanblöcken beeindruckten. Die Spieler motiviert von den Fußnägeln bis in die Haarspitzen.

...