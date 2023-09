Wie immer zielsicher vorbei am Massengeschmack stechen Captain Planet in ihrem fünften Album »Come On, Cat« in trübe Hochstadtgewässer. Und wie immer drängen die Stücke in steter Molltonlage nach vorn. Introspektion nimmt in den Texten viel Raum ein. Peinlich wird es nie. Weil die Worte aus der Kehle von Sänger Jan Arne von Twistern schwer zu ergründen sind, öffnen sie den Raum fürs eigene Seelenleben. Beschworen wird die Poesie im Alltäglichen, jemand macht sich di...