Maggi – eine koloniale Erfolgsgeschichte

Auf vielen Märkten Afrikas sieht man Frauen, die an ihrem Stand nur ein paar zu Pyramiden geschichtete Maggiwürfel verkaufen. Der 2017 verstorbene Schweizer Schriftsteller Al Imfeld hat in einem Aufsatzband und später auf seiner Internetseite (»Maggi-Würfel zwischen Magie und Macht«) berichtet, welch wichtige Funktion Maggi in Afrika hat.

Der Maggi-Brühwürfel ist bloß eine Würzmischung, benannt nach dem Schweizer Julius Maggi (1846–1912), der ein Unternehmen aufbaut...