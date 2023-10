In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag das Buch »Wessen Morgen ist der Morgen. Arbeiterlied und Arbeiterkämpfe in Deutschland« des Liedermachers Kai Degenhardt. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag redaktionell leicht gekürzt die Einleitung. (jW)

Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguin’ is done

We’ll take our leave and go.

Das war der Hit der Coronapandemie im Jahr...