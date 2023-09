Der Historiker Gerhard Oberkofler hat anlässlich des 50. Jahrestages des faschistischen Putsches in Chile die Rolle der österreichischen Botschaft in dem südamerikanischen Land im Putschjahr 1973 untersucht. Er ist dabei auf eine »dem Außenministerium aus der Botschaft in Santiago de Chile gelieferte tückische Melange von ideologischen Unterstellungen und Zuweisungen« gestoßen. Manches deute darauf hin, dass die von Botschafter Adolf Hobel geleitete österreichische ...