Lügner sind enttarnbar, sagt die Wissenschaft. Sie schauen dem Belogenen nicht in die Augen. Sie halten ihre verräterischen Hände still oder legen sie vor den Mund, fassen sich mehr als üblich ins Haar, an die Ohren, die Wange und immer wieder an die Nase, den zwar nicht wachsenden, aber juckenden Lügenmelder schlechthin. Professionelle Lügner sind immer noch anhand ihrer Pupillen zu überführen.

Die besten Lügner glauben ihre Lügen und sind eben darum keine mehr. Ab...