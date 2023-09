Mindestens 4.950 in den USA Inhaftierte haben in den vergangenen zehn Jahren während ihrer Haft ihr Leben verloren. Das geht aus Zahlen der Gefängnisbehörde BOP hervor, die der Sender National Public Radio (NPR) am Sonnabend in seiner Recherche unter dem Titel »Jeder vierte Todesfall unter den Inhaftierten ereignet sich in ein und demselben Bundesgefängnis. Warum?« zitierte. Es gebe 120 Bundesgefängnisse, jedoch entfiele ein Viertel der Todesfälle auf ein einziges: ...