Im Freistaat nichts Neues: Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ist CSU-Chef Markus Söder vom Parteitag in München am Sonnabend mit einem persönlichen Rekordergebnis wiedergewählt worden. Der bayerische Ministerpräsident erhielt mit 96,56 Prozent seine bislang meisten Stimmen bei der Wahl zum Parteivorsitzenden der CSU, der er seit 2019 ist.

Angesichts der Umfragewerte in Bayern stärkt die CSU ihrem Chef damit den Rücken. Auf gegenwärtig nur 36 Prozent kommt d...