Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel gibt sich optimistisch. »Unser Einsatz für eine andere Welt, die möglich ist, wird erfolgreich sein«, erklärte er am Sonnabend (Ortszeit) vor Hunderten Teilnehmern auf der Veranstaltung »Die Bevölkerung gegen Blockaden« US-amerikanischer Solidaritätsbewegungen in New York City, an der unter anderem auch der venezolanische Außenminister Yvan Gil teilnahm. Díaz-Canel versicherte, dass Kuba »seinen Kampf für Sozialismus, soziale Gerech...