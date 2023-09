Etwa 30 Lkw-Fahrer sind zu Beginn der Woche an der südhessischen Raststätte Gräfenhausen in einen Hungerstreik getreten. Sie wollen damit auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam machen. Seit sieben Wochen dauert der Konflikt wegen nicht gezahlter Löhne bereits an. Insgesamt warten an die hundert Lkw-Fahrer aus Georgien, Usbekistan, Tadschikistan, der Ukraine und der Türkei an der Raststätte bei Weiterstadt. Sie arbeiten für die polnische Mazur-Gruppe, zu der die Spedi...