Seit dem Ende der Apartheid wird in Südafrika alljährlich am 24. September der »Heri­tage Day« begangen, ein Gedenktag, an dem die Südafrikanerinnen und Südafrikaner – Schwarze, Weiße und alle Farbschattierungen dazwischen – ihr unterschiedliches kulturelles Erbe feiern, das die Rainbow Nation ausmacht. Dabei wird jedes Jahr auch an Sarah Baartman gedacht¹, eine Frau, die in Südafrika wie wenige andere zum Symbol für die Brutalität von Weißem Rassismus, Kolonialismu...