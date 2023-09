Früher kleidete sich das Landvolk – bis zur Landflucht im 19. Jahrhundert weit über 90 Prozent der Bevölkerung – in erster Linie praktisch. Die Kleidung aus Leinen, Hanf und zu kleineren Teilen Fell, Leder und Schurwolle war wenig farbenfroh, aber sehr langlebig. Auch weil jedermann kleinere Reparaturen selber vornehmen konnte. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts lernten junge Frauen und Männer, Kleider zu nähen, Hosen umzunähen, Socken zu stopfen etc. Es ...