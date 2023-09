Es war sehr heiß und sonnig an diesem Mittwoch in Wien. Betriebsrätin Selma Schacht forderte die Kollegen immer wieder auf, aus dem Schatten der Bäume vor die Bühne zu kommen, um die Reden verfolgen zu können. Der Betriebsrat von Bildung im Mittelpunkt GmbH (BiM) hatte zu einer Betriebsversammlung im Sigmund-Freud-Park in der österreichischen ...