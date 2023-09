Schweizer Kriegsgegner und Friedensaktivisten rufen zu einer Kundgebung in Zürich auf. Der Krieg in der Ukraine, der von beiden Seiten schnell gewonnen werden wollte, ist mittlerweile zu einem »Abnutzungskrieg« geworden. Es herrschen bereits 576 Tage Krieg, was nicht nur für Elend und Zerstörung sorgt, sondern auch die Gefahr eines Atomkrieges steigen lässt. Aufgrund dessen organisiert die Schweizer Friedensbewegung (SFB) für den kommenden Sonnabend eine Kundgebung ...