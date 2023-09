Italiens faschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Tribüne der UN-Vollversammlung dazu benutzt, einen »globalen Krieg gegen Menschenhändler« auszurufen. In Wirklichkeit bedeutet dies, einen Krieg zur Abwehr von Bootsflüchtlingen zu führen, die vor Elend und Verfolgung in ihren Herkunftsländern und den Folterungen in den Flüchtlingslagern in Libyen oder Tunesien fliehen. Meloni rief auch andere Staaten dazu auf, sich an diesem sowohl gegen nationales w...