Wurzeln schlagen? Oder Aufbruch zu neuen Ufern? Weiter so? Oder – weiter? Das neue Album von Margo Cilker, »Valley of Heart’s Delight«, handelt vom Unbehagen, an einem Ort festzusitzen, in einer Familie, in einer Beziehung. Der Opener »Lowland Trail« zeigt von Anbeginn an, dass deshalb noch lang keine Trübsal geblasen wird. Es ist ein locker schwingender Honkytonk-­Country-Song, veredelt von Cilkers gospelklarem Gesang. »I’ve got hills to climb in my own sweet time ...