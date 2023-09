In Belgien spitzt sich der Arbeitskampf bei der Supermarktkette Delhaize zu. Am Dienstag lehnten die ersten Gewerkschaften ein neues Angebot der Konzernführung ab, die alle 128 Filialen an selbständige Franchisenehmer auslagern will. Die Gewerkschaften fordern Garantien für die rund 9.000 Beschäftigten. Am Freitag hatte Delhaize folgenden Vorschlag unterbreitet: Alle Mitarbeiter, die beim Umbau mitziehen, sollen eine einmalige Prämie erhalten, jeweils 1.500 Euro plu...