Die Pariser Tageszeitung Libération meinte es am Mittwoch gut mit dem Gast aus London. Sie tauchte ihre Titelseite in die Farbe Rosa und gönnte dem Monarchen Charles III. eine warme Überschrift: »Charly in Paris«. Gemütlich wird es während des auf drei Tage angesetzten Staatsbesuchs der britischen Majestäten allerdings nicht immer zugehen. Begleitet wurde das militärische Gepränge unter dem Triumphbogen am »Grab des unbekannten Soldaten« am Mittwoch nachmittag berei...