In der Oberpfalz ist rechte Gewalt leider keine Seltenheit. Seit Jahrzehnten sind im sogenannten »Eisengau« besonders aggressive Zusammenschlüsse aktiv. Zahlreiche Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, wie 1988 in Schwandorf, wo vier Menschen starben, oder Hetzjagden wie 2010 in Regensburg gehen auf sie zurück. Wie ist die Situation heute?

Es gibt eine aktive neonazistische Szene in Amberg und der Region. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. Und n...