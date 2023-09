Literatur, die politisch ist, weil sie realistisch ist, macht Aussagen über die Welt, in der wir leben. In unserer Gesellschaftsordnung, dem Kapitalismus, beschreibt sie die Klassenverhältnisse, in denen sich die Protagonisten bewegen und zu denen sie sich zugleich aktiv verhalten. Bei einem politischen Schriftsteller wie Michael Wildenhain ist demnach die Frage, inwiefern Kapitalismus und Klassen in seinem Werk verhandelt werden, eine relevante.

Für das Werk von Wi...