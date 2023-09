In einer Zeit, in der in einem Teil Deutschlands der innere Frieden herrschte, Teams noch als Kollektive durch das Leben gingen und Bauern fest und gemeinsam riesige Felder beackerten, arbeitete ich als Praktikant in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Dort galt es den Traktor zu fahren, den Mähdrescher gekonnt in den Graben zu setzen und in der einzigen Kneipe des Dorfes mehrere halbe Liter Bier im Wettstreit mit der freiwilligen Feuerwehr z...