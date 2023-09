Den zweiten Tag in Folge haben bulgarische Landwirte gegen die Aufhebung des Einfuhrverbots für Getreide aus der Ukraine protestiert. Hunderte von Traktoren aus dem ganzen Land versammelten sich am Dienstag im Bezirk Dolni Bogrov, im Osten der Hauptstadt Sofia. Das Innenministerium zeigte sich daraufhin gesprächsbereit und erklärte laut der Agentur BTA, dass keine schweren Maschinen ins Stadtzentrum fahren würden. Am Tag zuvor hatten Tausende Bauern bereits Fern- un...