Ziele sind leicht formuliert – dieses etwa: Die BRD will bis 2045 klimaneutral sein. Eine Art Credo der Ampelkoalition. Dafür brauche es die sogenannte Wärmewende, betonte der WWF Deutschland am Dienstag bei der Vorstellung einer beim Ökoinstitut in Auftrag gegebenen Studie, die jW vorliegt. Titel der 90 Seiten: »Großbaustelle Gebäudesektor – die Wärmewende regional und sozial entfachen«. Denn: Der Großteil der Energie für die Wärmeerzeugung hierzulande stammt immer...