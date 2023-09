Wohl kaum ein Mensch sei so verbunden gewesen »mit der Region, der Landschaft, in der er gelebt und gewirkt hat«, wie Franz Hengsbach, der Gründerbischof des Bistums an Rhein und Ruhr. Mehr als 30 Jahre nach seinem Tod könnte sich diese Beurteilung des Geistlichen entscheidend ändern. Die katholische Kirche untersucht nun Vorwürfe mutmaßlicher sexualisierter Gewalt durch Hengsbach, teilten das Bistum Essen und das Erzbistum Paderborn am Dienstag jeweils mit. In Esse...