»Über die Tage und Jahre meiner Kindheit will ich zunächst sagen, dass die einzige mir unvergessliche Persönlichkeit der Regen war«, schreibt Pablo Neruda zu Beginn seiner Erinnerungen. »Ich bekenne, ich habe gelebt« erschien 1974, ein Jahr nach seinem Tod. »Der große australe Regen, der wie eine Kaskade des Südpols vom Himmel des Kap Hoorn bis zur Grenze fällt. An dieser Grenze, dem Far West meines Vaterlandes, wurde ich für das Leben geboren, für die Erde, für die...