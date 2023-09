Die Paketbranche könnte ohne Subunternehmen und Leiharbeit organisiert werden. Das haben zwei Rechtswissenschaftler im Auftrag des Hugo-Sinzheimer-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden. Am Freitag wurde das Gutachten in Berlin vorgestellt: Es zeigt, dass rechtlich nichts gegen ein gesetzliches Verbot der Arbeitsverlagerung bei Paketunternehmen an Subunternehmen oder Leiharbeitskräfte spricht. Schon lange ist die Branche berüchtigt für miserable Arbeitsb...