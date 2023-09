1848, 21. September: Gustav und Amalie Struve rufen in Lörrach die Deutsche Repu­blik aus. Es ist Gustav Struves zweiter Umsturzversuch. Am 21. September trifft das Ehepaar in Stetten ein. Mit der dortigen Bürgerwehr marschierten beide zum Lörracher Rathaus. Auf dem Marktbrunnen wird eine rote Fahne aufgesteckt, am Amts- und Posthaus werden rot gestrichene Holztafeln mit der schwarz-goldenen Aufschrift »Deutsche Republik« angebracht.

1898, 21.–28. September: Rosa Lu...