Wer heute das Estadio Nacional in Santiago de Chile betritt, um ein Fußballspiel zu besuchen, befindet sich zugleich in einer Gedenkstätte des Terrors. Dort internierte die faschistische Junta nach dem Putsch vom 11. September 1973 gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende vermeintliche Gegner, dort wurde gefoltert und gemordet. In Erinnerung an die Toten bleiben bis heute auf den Tribünen einige Ränge immer frei. Der Sänger, Theaterregiss...