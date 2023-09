Die Tänzer sind gerade erst aus den Ferien zurück. In München wird wieder fleißig trainiert und geprobt. Doch schon gibt es einen Skandal, der die Freiheit der Kunst in Frage stellt. Es geht um die Erste Solistin Prisca Zeisel, gebürtige Wienerin, die sich seit 2016 in München mit Sinnlichkeit, Persönlichkeit und Ehrgeiz in den Rang einer Weltkünstlerin hochgetanzt hat. Sie trat im August, in den deutschen Ballettferien, bei einer renommierten Gala in Sewastopol auf...