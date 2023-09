Recklinghausen, Kleve und auch Borken – Beamte aus den jeweiligen Polizeibehörden sollen faschistische Inhalte in privaten Chatgruppen geteilt haben. Die Staatsanwaltschaft in Essen ermittelt inzwischen gegen acht Polizisten, wie ein Behördensprecher am Donnerstag auf dpa-Anfrage bestätigte. Solche Fälle sollen künftig leichter strafrechtlich geahndet werden. Die »schwarz-grüne« Landesregierung in NRW hat am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den W...