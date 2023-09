Der Volkswagen-Konzern kann nicht genug Elektroautos absetzen – und streicht dafür Stellen im Zwickauer Werk. Wie das Unternehmen am Donnerstag nach einer Betriebsversammlung mitteilte, sollen am Standort mit insgesamt rund 10.700 Beschäftigten zunächst 269 befristete Verträge auslaufen und nicht verlängert werden. Auch müsse der Schichtbetrieb voraussichtlich angepasst werden. Die konkrete Umsetzung werde in den nächsten Tagen mit dem Betriebsrat abgestimmt, hieß e...